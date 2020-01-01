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سبب لا تتوقعه للبدانة المفرطة

السبت 01 فبراير 2020 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب لا تتوقعه للبدانة المفرطة


وكالات / سما /

قالت الجمعية الألمانية لأمراض ‫الأوردة إن البدانة المفرطة غير المبررة -أي التي لا ترجع إلى التغذية ‫غير الصحية- قد تشير إلى "الوذمة الشحمية" (Lipedema)، وهي اضطراب مزمن في ‫توزيع الدهون بالجسم، حيث تتراكم الدهون تحت الجلد، خاصة في النصف ‫السفلي.

‫وأضافت أن سبب الإصابة بالوذمة الشحمية غير معلوم على وجه ‫الدقة، ولكن يرجح الأطباء أنه يرجع إلى عوامل وراثية أو تغيرات هرمونية، ‫مشيرة إلى أن عوامل الخطورة تشمل السمنة والتضخم الشحمي والقصور ‫الوريدي المزمن والوذمة اللمفاوية.

‫وتتمثل أعراض الوذمة الشحمية في تضخم الساق والكاحل والقدم، مع الشعور ‫بآلام متكررة وكثرة الإصابة بالرضوض.

‫ويمكن مواجهة الوذمة الشحمية من خلال عملية شفط الدهون والتصريف ‫اللمفاوي، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي والمواظبة على ممارسة الرياضة.

#البدانة #الصحة #التغذية

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