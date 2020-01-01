كلوب يحدد موقف صلاح من الرحيل المفاجئ!

وكالات / سما /

علّق الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، على إمكانية رحيل المصري محمد صلاح نجم الفريق، عن "أنفيلد" في نهاية الموسم الحالي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع "ليفربول إيكو": "صلاح سجل 87 هدفا في 136 مباراة فقط منذ قدومه من روما؟ مثل هذه الأرقام تدل على أن اللاعب أصبح في منزله".

وأضاف: "صلاح سيستمر مع ليفربول خلال الموسم المقبل؟, هل سمعتم شيئا مختلفا؟ يبدو لي أن مو قد استقر بالفعل هنا".

وواصل: "في الواقع ليس لدي أي معلومة، لكن يمكنكم أن تسألوني نفس السؤال بشأن جميع اللاعبين الآخرين، وسأرد بأنه ليس لدي أي معلومة, لم أفكر في الأمر حتى تلقيت السؤال".

وأكمل: "طالما أني لا أسمع شيئا، ولا أسأل اللاعبين عن خططهم في الموسم المقبل أو خلال عامين، فإنه يبدو لي أنهم مستمرون".