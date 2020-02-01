الخضري يدعو المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لدعم "أونروا"

غزة / سما /

دعا النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لدعم موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا"، بعد مناشدتها بضرورة توفير 1،4 مليار دولار لتمويل الخدمات والمساعدات الأساسية.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت 1-2-2020 على ضرورة دعم الموازنة بل زيادتها، في ظل الوضع المأساوي والكارثي للاجئين الفلسطينيين، حيث تقدم "أونروا" المساعدات لـ5،6 مليون لاجئ في الشرق الأوسط.

وأكد الخضري أن "أونروا" تُقدم دور انساني وخدمات انسانية تنسجم مع القانون الدولي الذي يدعو لمثل هذه الأنشطة، في دور مُقدر يجب دعمه بشكل كامل من الجهات المانحة.

وأشار إلى رعاية أونروا اللاجئين وتقديم خدمات تعليمية وصحية وبيئية وانسانية واجتماعية، وأن استمرار دورها وتعزيزه وتمويلها ودعمها لإقامة البرامج العادية والطارئة جزء من الحفاظ على الاستقرار ومساعدة اللاجئين عبر تعزيز أمنهم الغذائي والصحي والتعليمي.

وبين أن أونروا تقوم بدور مهم جدا وحساس وحاسم في هذه المرحلة وكل المراحل، وتعمل بموجب قانون دولي وقرار الجمعية للأمم المتحدة الذي فوضها قبل أشهر، للعمل لمدة 3 سنوات.

وجدد الخضري التأكيد أن صفقة القرن تستهدف القضية الفلسطينية وخاصة اللاجئين الفلسطينيين وتريد إنهاء ملف حق العودة.

وذكر بدور الولايات المتحدة وإسرائيل في محاولة تقويض الاونروا، وما بذلوه من جهود كبيرة في الأمم المتحدة على مدار أكثر من عام وضغوطهم الشديدة، حتى لا يمر تفويض الاونروا أو تقويضها، لكنهم لم ينجحوا.

وأوضح أن الولايات المتحدة أوقفت ما يزيد عن 360 مليون دولار كانت تدفعها سنويا للأونروا، في حرب معلنة وواضحة على أونروا واللاجئين الفلسطينيين.

وشدد الخضري على ضرورة توجيه الدعم للاونروا، وكذلك المؤسسات المحلية في كافة أماكن عملها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والخارج لضمان صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والحرب المعلنة ضده.