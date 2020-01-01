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32 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

السبت 01 فبراير 2020 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT


أريحا / سما /

تنقل اكثر من 32 الف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، حيث كانت الحركة نشطة باتجاه القادمين لوجود أعداد كبيرة من المعتمرين العائدين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (16332) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (15790) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة 

وأضافت، أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق ل (11) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (9) مواطنين خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية.

وأشارت إلى أن الحركة هذا الأسبوع على معبر الكرامة مفتوحة في الاتجاهين على مدار24 الساعة من الاحد حتى الخميس دون اي تشويشات على حركة المسافرين، وتتوقف الحركة يوم الجمعة عند الساعة 10:30 صباحا، فيما دوام يوم السبت من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهرا في الاتجاهين .

#معبر الكرامة

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