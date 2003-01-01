ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" إلى 259 وفاة

وكالات

أعلنت السلطات الصينية، صباح السبت، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا الجديد" إلى 259 حال، جاء ذلك بحسب بيان صادر عن اللجنة الحكومية للصحة بالصين.

وأشارت فيه إلى أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى 11 ألف و791 شخص من بينها 1795 حالتهم خطيرة.

ولفت البيان إلى أن عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 17 ألف و988 حالة، وأن عدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بأي شكل من الأشكال مع مصابين، ارتفع إلى 118 ألف و478 شخصًا، فيما تماثل 243 أشخاص للشفاء".

وتشير هذه الأرقام إلى وفاة 46 حالة بالصين جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة المنقضية، كما ارتفع عدد من تأكد إصابتهم بالفيروس بمقدار 2102 حالة جديد، والمشتبه في إصابتهم زاد عددهم بمقدار 5 آلاف و19 حالة.

وكورونا عبارة عن عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع في هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات في الجهاز التنفسي وحمى وسعال وصعوبة في التنفس، في الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 كانون أول/ ديسمبر 2019، بمدينة ووهان(وسط).

والخميس وجهت منظمة الصحة العالمية، دعوة عالمية للتصدي لفيروس كورونا المستجد المنتشر في الصين، والذي أدى إلى وفاة 132 شخصا على الأقل، في الصين وقتها.

وجاءت دعوة المنظمة في ظل ارتفاع عدد الإصابات بكورونا المستجد، عن الحد الذي بلغته الإصابات بوباء سارس عام 2003، في حين تم إجلاء مئات الأجانب من مدينة ووهان الصينية بؤرة الوباء.

وفي جنيف، قال مدير البرامج الطارئة في منظمة الصحة العالمية التي ستعقد الخميس اجتماعا طارئا جديدا حول الفيروس إن "العالم بأسره يجب أن يتحرك".

وكتب المدير العام للمنظمة، تادروس أدناهوم غيبرييسوس، في تغريدة: "قررت أن أعقد اجتماعا جديدا غدا للجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية حول فيروس كورونا الجديد لأخذ رأيهم حول ما إذا كان الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

وأضاف أن "معظم الحالات التي تفوق ستة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، سجلت في الصين، فقط واحد بالمئة أي 68 حالة سجلت حتى اليوم في 15 دولة أخرى. لكن سجلت حالة عدوى بين بشر في ثلاث دول خارج الصين" وهي ألمانيا وفيتنام واليابان.

وأعلنت 20 دولة عدا الصين عن تسجيل نحو 80 حالة إصابة مؤكدة على أراضيها.