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سامسونغ تطلق أول حواسبها اللوحية لشبكات 5G

السبت 01 فبراير 2020 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونغ تطلق أول حواسبها اللوحية لشبكات 5G


وكالات / سما /

تطلق سامسونغ في الأسواق قريبا نسختها المعدلة من حواسب Galaxy Tab S6 المخصصة للعمل مع شبكات 5G الخلوية.

ويأتي حاسب Galaxy Tab S6 5G الجديد مع شاشة Super AMOLED بمقاس 10.5 بوصة مع دقة عرض WQXGA, 8، وهيكل أنيق مضاد للرطوبة والغبار، بوزن 450 غ، مزود بإطار متين من الألومينيوم، ويحميه زجاج مقاوم للصدمات والخدوش.

ومن أبز المواصفات الفنية والتقنية الأخرى لهذا الهاتف:

كاميرا أساسية مزدوجة بدقة (13+5) ميغابيكسل.

كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

بطارية بسعة 7040 ميلي أمبير تكفيه ليعمل 11 ساعة تقريبا.

4 مكبرات صوت AKG تعمل مع تقنية Dolby Atmos.

معالج ثماني النوى.

معالج رسوميات  Adreno 640.

ذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت.

ذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت..

قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.

لوحة مفاتيح خارجية.

أنظمة A-GPS وGLONASS وBDS  لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

منفذ 3.5 ملم للسماعات.

منفذ type-c.

#سامسونغ #حواسيب لوحية

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