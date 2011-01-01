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الرسالة السوداء.. "واتساب" يودع ملايين الهواتف للأبد

السبت 01 فبراير 2020 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرسالة السوداء.. "واتساب" يودع ملايين الهواتف للأبد


وكالات / سما /

مع حلول شهر فبراير، توقف تطبيق "واتساب" عن العمل في ملايين الهواتف الذكية، العاملة بنسخ أقدم من أنظمة التشغيل في هواتف "أبل" و"أندرويد".

وتفاجأ عدد كبير من مستخدمي التطبيق برسالة سوداء عند فتح التطبيق، تقول إن "واتساب" لا يدعم هذا الهاتف، وتنصح بالانتقال لهاتف آخر.

ولن يعمل تطبيق التراسل الفوري الشهير مع الهواتف التي تعمل بإصدارات قديمة ابتداء من السبت، وذلك نظرا لإجراء تحديث مهم على "واتساب" .

وإلى جانب مجموعة كبيرة من الهواتف العاملة بنظامي "آندرويد" و"iOS"، فإن أجهزة "ويندوز" قد خسرت منذ الآن ميزة تشغيل التطبيق هي الأخرى.

وعند فتح التطبيق في الهواتف القديمة غير المدعومة، ظهرت شاشة سوداء كتب فيها: "لا تستطيع استخدام واتساب على هذا الهاتف بعد الآن، لأن واتساب لا يدعمه. اضغط هنا للحصول على معلومات حول الانتقال لهاتف آخر مدعوم من واتساب".

وانتقد عدد من المستخدمين طريقة "واتساب" بإجبار المستخدمين على شراء هواتف جديدة، وإيقاف التطبيق على الهواتف القديمة، التي لا يزال يستخدمها الملايين حول العالم.

وبالنسبة لهواتف "آيفون"، فإن "واتساب" توقف عن العمل في أي جهاز يدعم الإصدار 8 من iOS، إلا أن عددا من الهواتف قادر على التحديث للإصدار 9 من نظام التشغيل للتمتع بخدمات التطبيق، وهي آيفون 6، و6 بلس، و5 سي، وآيفون 5، و4 إس.

وفيما يتعلق بآيفون 4 والإصدارات الأقدم، فإنها لن تكون قادرة على التحديث، وستخسر دعم "واتساب".

أما الهواتف العاملة بنظام التشغيل "آندرويد"، فإن توقف "واتساب" سيشمل الأجهزة العاملة بإصدار أقدم من 4.0.3، الذي طرح سنة 2011، ويعرف باسم "آيس كريم ساندويتش".

ويعد "واتساب" تطبيق التراسل الأوسع انتشارا على مستوى العالم، ويستخدمه نحو 300 مليون شخص في إرسال الرسائل النصية أو إجراء المكالمات الصوتية أو الفيديو.

#واتساب #الهواتف

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