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المصارع الفلسطيني ربيع خليل يختتم مشاركته بمعسكر دولي في ايطاليا

السبت 01 فبراير 2020 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المصارع الفلسطيني ربيع خليل يختتم مشاركته بمعسكر دولي في ايطاليا


رام الله / سما /

أشاد المصارع الفلسطيني ربيع خليل المقيم في المانيا بمشاركته الناجحة بالمعسكر الدولي للمصارعة الذي أسدل الستار عن فعالياتها قبل ايام في العاصمة الايطالية روما والذي اقامه الاتحاد الدولي للمصارعة الرومانية، وأشاد خليل بالقائمين على المعسكر من حيث التنظيم والاعداد الجيد والمدربين العالميين الذين شاركوا بالتدريبات والمحاضرات العلمية والعملية.

وعن يوميات المعسكر قال البطل الفلسطيني ربيع خليل ، ان التمرين الأول كان يبدأ الساعة التاسعة صباحا والتمرين الثاني الساعة الرابعة والنصف عصرا وأشتملت التدريبات على المصارعة الرومانية والحرة والحرة النسائية، بأوقات متفاوتة.

ومع انتهاء تمرين المصارعة الرومانية يبدا تمرين المصارعة الحرة، و مدرب المنتخب الإيطالي اصله من كوبا واستلم المنتخب الإيطالي من بضعة شهور وكان برنامجه التدريبي يركز على التكنيك وعلى النزال مع لاعبين دوليين حسب قانون المصارعة، وهذا هو أساسًا المطلوب نظرًا لبطولة آسيا التي ستقام في الهند ونظرا للبطولات المؤهلة للأولمبياد والتي ستقام في الفترة القادمة.

وختم خليل قائلا: لم أواجه صعوبات في المعسكر ، بل وجدت كل الترحاب والمساعدة من الجميع ، حيث احتاج للمزيد من المعسكرات بهذا الشكل لكي أستطيع التأهل للأولمبياد بإسم فلسطين.

ووجه خليل الشكر كل الأشخاص الذين قدموا لهالدعم وكان همهم ان أوصل فلسطين بالمصارعة إلى الأولمبياد.

#ربيع خليل #المصارعة

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