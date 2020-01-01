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منتدى الإعلاميين يطالب وسائل الإعلام بحشد الأمة ضد صفقة ترامب

السبت 01 فبراير 2020 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ، إن ما يسمى بــ "صفقة القرن"، إنما هي صفقة خاسرة، ولا تساوي الحبر الذي كتبت به، ولئن كانت ذاكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واهية، فذاكرة الشعوب الحية والأحرار في العالم مازالت تستحضر المحطات المختلفة والمؤامرات المتعددة التي عصفت بالقضية الفلسطينية، إذ اندثرت وتلاشت تلك المؤامرات وأصحابها، ومازال الشعب الفلسطيني شامخاً متمسكاً بأرضه وقدسه وحقه بتقرير المصير.

,اكد المنتدى موقفه المنسجم مع الضمير الوطني الفلسطيني برفض صفقة ترامب الخاسرة، ويدعو فرسان الإعلام الفلسطيني لفضح الصفقة التصفوية عبر حشد الشعب الفلسطيني بكل أطيافه لمواجهتها والتصدي لها، كما يطالب وسائل الإعلام العربية والإسلامية والدولية بالاصطفاف إلى جانب الحق الفلسطيني والعدالة الإنسانية، وعدم السماح بتمرير صفقة الذل والعار التي تحاول الإدارة الأمريكية دفعها بكل الوسائل إلى أرض الواقع خدمة للاحتلال الإسرائيلي.

وإذ أشاد المنتدى بموقف الإعلامي الفلسطيني القدير جمال ريان الذي عبر بدموعه الصادقة وكلماته النابعة من القلب؛ عن موقف كل إنسان حر وشريف، ليدعو كل إعلامي عربي مسلم حر إلى تسخير منبره الإعلامي لصالح نصرة الشعب الفلسطيني وفضح صفقة ترامب الخاسرة، وتحشيد الرأي العام الدولي ضد الصفقة التي تسعى لطمس القضية الفلسطينية.  

#منتدى الإعلاميين #صفقة القرن

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