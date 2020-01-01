صخرة الهلال يستعيد بريقه الضائع

غزة / سما /

خطف عدد من اللاعبين الأنظار برفقة فريق الهلال في دوري الدرجة الممتازة هذا الموسم, ما جعل الفريق يتواجد في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وعلى غرار حازم شكشك, ووسام سلامة, وأحمد لبد, وبلال شعت, وأحمد عفانة, ومحمد حسان, وإحسان أبو دان, وآخرين, استعاد المدافع محمد عاشور بريقه المفقود, بعدما قدّم مباريات قوية في الدوري.

وحافظ عاشور على مستواه الجيد هذا الموسم, إذ أسهم ظهوره القوي في تحقيق الهلال لعدد من الانتصارات المهمة في الدوري, ناهيك عن تواجده أساسيا في تشكيلة الفريق.

يشار إلى أن عاشور يعدّ أحد أبناء الهلال, ويعتبر من الأوراق الأساسية في صفوف الفريق منذ سنوات طويلة.