كم نقطة يحتاج خدمات رفح للفوز باللقب؟

غزة / سما /

اقترب خدمات رفح كثيرا من إحراز لقب دوري الدرجة الممتازة هذا الموسم, عقب انتهاء الجولة السابعة عشرة من المسابقة.

وبات خدمات رفح يملك في رصيده 37 نقطة في الصدارة, بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه الهلال (26 نقطة), مع بقاء 5 جولات فقط على نهاية الدوري.

ويحتاج "الأخضر" الرفحي إلى 5 نقاط فقط من لقاءاته المتبقية في الدوري, لحسم اللقب السادس في تاريخه بمسابقة الدوري, بعد مواسم 1995-1996, و1997-1998, و2005-2007, و2015-2016, و2018-2019.

يشار إلى أن خدمات رفح سيلعب في الجولة المقبلة مع شباب جباليا, إذ أن الفوز سيضعه على مشارف إحراز اللقب.