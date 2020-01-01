أهم 10 صفقات في سوق الانتقالات الشتوية

وكالات / سما /

أسدل الستار عن سوق الانتقالات الشتوية مساء يوم أمس الجمعة، والذي شهد بعض الصفقات المهمة في التأثير رغم قيمتها المتواضعة نسبياً، وقامت بعض الأندية الكبيرة بتدعيم صفوفها لما هو قادم في القسم الثاني من الموسم.

وأثير الكثير من الجدل حول مستقبل بعض اللاعبين الذين كان متوقع انتقالهم إلى أندية أخرى، لكن المفاوضات فشلت في نهاية المطاف، يأتي على رأسهم إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الذي لم ينجح في الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، كما استمر جاريث بيل وإيفان راكيتيتش في ريال مدريد وبرشلونة، ليتم حسم مستقبلهما في الصيف، كما فشل البرسا بإقناع فالنسيا بالتخلي عن رودريجو مورينو.

وسوف نستعرض لكم في هذا التقرير أهم الصفقات التي حدثت في الميركاتو الشتوي بغض النظر عن قيمة الصفقة، وهي على النحو التالي:-

كريستيان إريكسن: توتنهام إلى إنتر ميلان

لا شك أنها الصفقة الأهم خلال الشهر الماضي، وذلك بسبب الضجة الإعلامية التي أثيرت حولها، ولقيمة النجم الدنماركي الذي لولا اقتراب عقده من الانتهاء لما رحل عن السبيرز بأقل من 80 مليون يورو، لكن من حسن حظ إنتر ميلان أن عقد اللاعب سينتهي عقب نهاية الموسم، وكانت 20 مليون كافية لحسم الأمور.

إيرلينج هالاند: سالزبورج إلى بوروسيا دورتموند

تكمن أهمية هذه الصفقة لكوننا نتحدث عن مهاجم شاب سجل 8 أهداف في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا وفي أول مشاركة له، بالإضافة إلى ارتباطه بالعديد من الأندية الكبيرة قبل أن ينجح بوروسيا دورتموند بضمه مقابل 20 مليون، لكن جميع المصادر تؤكد أن الصفقة كلفت النادي الألماني أكثر من ضعف هذا المبلغ، وذلك بسبب العمولات التي تم دفعها لوالد اللاعب ووكيل أعماله.

ومما لا شك فيه أن اللاعب يستحق كل يورو دفعه من أجله بوروسيا دورتموند لجلبه من سالزبورج، يكفي أنه سجل 5 أهداف خلال أول مباراتين خاضهما مع الفريق، رغم أنه اشترك كبديل في الشوط الثاني.

ديان كولوسيفسكي: أتلانتا إلى يوفنتوس

واصل يوفنتوس تدعيم خط الوسط بالتعاقد مع النجم السويدي الشاب ديان كولوسيفسكي مقابل 35 مليون يورو من أتلانتا، ويرى الكثيرين أن اللاعب سيكون له مستقبل كبير نظراً لما قدمه في الموسم الحالي، وسيبقى اللاعب معاراً في صفوف بارما حتى نهاية الموسم، وسينضم للسيدة العجوز في الصيف.

برونو فيرنانديز: سبورتنج لشبونة إلى مانشستر يونايتد

الصفقة الأغلى في سوق الانتقالات والتي بلغت قيمتها 55 مليون يورو، وطال انتظارها بالنسبة لعشاق الشياطين الحمر في ظل المستوى المتواضع الذي يقدمه الفريق وتراجع مستوى العديد من اللاعبين، ويعد برونو من أفضل لاعبي العالم في مركزه هذا الموسم، يكفي أنه سجل 15 هدفاً وصنع 14 آخرين خلال 28 مباراة فقط خاضها في مختلف البطولات.

باكو ألكاسير: بوروسيا دورتموند إلى فياريال

بعد أن كان متألق بشدة في الموسم الماضي مع بوروسيا دورتموند، تراجع مستواه هذا الموسم، ووجد نفسه مضطراً للرحيل بعد التعاقد مع هالاند، واستغل فياريال موقف اللاعب ليتعاقد معه مقابل 23 مليون يورو.

رينيير جيسوس: فلامينجو إلى ريال مدريد

عندما نتحدث عن لاعب يبلغ 18 عاماً فقط ويدفع ريال مدريد 30 مليون يورو من أجله، فنحن بالتأكيد نتحدث عن موهبة صاعدة بقوة ولاعب يتوقع له مستقبل كبير، ورغم أنه سينضم لصفوف الكاستيا حتى نهاية الموسم، إلا أنها من أهم الصفقات في الميركاتو بكل تأكيد، وقد شهدت اهتمام إعلامي كبير.

كاراسكو: داليان يفانج إلى أتلتيكو مدريد

هذه الصفقة مميزة للعديد من الأسباب، أولاً لأن اللاعب عاد إلى أتلتيكو مدريد الذي يحتاجه بشدة في هذه الفترة الصعبة، وسيبقى مع الفريق لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، وثانياً لكوننا نتحدث عن لاعب كان قبل بضعة سنوات ضمن الأهم في العالم بمركزه، ثالثاً وأخيراً أن الصفقة تمت بسبب مرض الكورونا المنتشر في الصين، مما أعطاها اهتماماً إعلامياً كبيراً.

سوسو: ميلان إلى فالنسيا

لو سألت أي مشجع لميلان عن اللاعب الأفضل في الفريق في آخر 5 سنوات، سيجيبك بلا تردد سوسو، النجم الإسباني كان من أهم العناصر في تشكيلة الروسونيري، لكن اللاعب فضّل الرحيل عن الفريق والالتحاق بصفوف فالنسيا على سبيل الإعارة، بعد أن شعر أنه سيخسر مركزه الأساسي بسبب انخفاض مستواه مؤخراً.

زلاتان إبراهيموفيتش: صفقة حرة – ميلان

لو أردنا رصد أكثر صفقة صاحبها ضجة إعلامية كبيرة، فمما لا شك فيه أننا نتحدث عن توقيع زلاتان إبراهيموفيتش صاحب 38 لميلان بصفقة حرة، وهذا يعود إلى قيمة اللاعب الكبيرة والتي صنعها على مدار عقدين من الزمن، ويبدو ان الصفقة أتت بثمارها لغاية الآن، حيث انتفض الفريق منذ وصوله وحقق 5 انتصارات بعد أن كان يعاني كثيراً في القسم الأول من الموسم.

إيمري تشان: يوفنتوس إلى بوروسيا دورتموند

لم يتأقلم النجم الألماني في صفوف يوفنتوس منذ انضمامه للفريق، وفي ظل وجود العديد من لاعبي خط الوسط تحت إمرة ماوروسيو ساري، لم يجد إيمري تشان أمامه أي خيار سوى الرحيل عن الفريق ولو على سبيل الإعارة، وقرر الانتقال إلى بوروسيا دورتموند الذي سيواجه باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.