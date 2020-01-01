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بدء لقاء القمة بين الرئيس عباس ونظيره المصري

السبت 01 فبراير 2020 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدء لقاء القمة بين الرئيس عباس ونظيره المصري


رام الله / سما /

بدأ، قبل قليل، لقاء القمة بين الرئيس محمود عباس، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة، في العاصمة المصرية القاهرة.

وحضر اللقاء عن الجانب المصري رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير اللواء عباس كامل، والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، وعن الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  صائب عريقات، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

يتبع...

#الرئيس عباس #السيسي

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