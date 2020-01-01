  1. الرئيسية
  2. الرياضة

سيتيين يعترف : طلبت من إدارة برشلونة التعاقد مع مهاجم جديد

السبت 01 فبراير 2020 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سيتيين يعترف : طلبت من إدارة برشلونة التعاقد مع مهاجم جديد


وكالات / سما /

أغلق رسمياً باب سوق الانتقالات الشتوية مع نهاية شهر يناير عام 2020، والذي شهد الكثير من المفاجآت كعادت السوق الوحيد في منتصف الموسم.

وأنهى برشلونة اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع المهاجم البرتغالي الشاب فرانسيسكو ترينكاو من سبورتينج براجا البرتغالي، بعقدٍ يمتد حتى عام 2025.

وسينضم اللاعب البرتغالي ذو 20 عاماً إلى برشلونة في نهاية الموسم الحالي، وكلفت الصفقة خزينته مبلغ 31 مليون يورو.

وفشل برشلونة بالتعاقد مع مهاجم بشكل مباشر خلال سوق الانتقالات الشتوية من أجل تعويض غياب الأوروجياني لويس سواريز عن الملاعب بسبب الإصابة.

وتحدث سيتيين بعد نهاية سوق الانتقالات الشتوية ونقص عدد المهاجمين قائلاً:” أنا دائماً أريد الأفضل لفريقي، وبالطبع كنت مؤيد لفكرة التعاقد مع مهاجم”.

وتابع سيتيين حديثه قائلاً:” التعاقد مع مهاجم جديد كان سيمنحنا الضمان إذا حدث شيء آخر غير متوقع”.

#كيكي سيتيين #برشلونة #مهاجم

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت": واشنطن تتخذ خطوة للوراء وعاصفة ضد المتحدث باسم نتنياهو

هآرتس ترصد 4 ملاحظات مثيرة لما بعد إعلان خطة ترامب..

شاهد: الإعلامي الفلسطيني جمال ريان يبكي خلال الحديث عن "صفقة القرن"

اطلاق قذائف من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.. والجيش يتوعد برد قاسي

ردا على قرار بينت.. السلطة الفلسطينية تبعث رسالة الى "اسرائيل" حول استيراد البضائع

شاهد.. كوشنر يصف القادة الفلسطينيين بـ"الحمقى" لرفضهم "صفقة ترامب"

استشهاد فتىً من خانيونس جنوب قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الرئيس يلقي خطابا هاما ظهر اليوم أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب

مصادر : مصر لم تمنع هنية من العودة لغزة وسيبقى في جولته لأشهر طويلة

صحيفة: خطة ترامب "حماقات".. نفق تحت الارض مع غزة وعاصمة بالضواحي

الرئيس عباس : لا تفاهم ولا تفاوض دون القدس

قصف

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة..