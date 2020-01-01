سيتيين يعترف : طلبت من إدارة برشلونة التعاقد مع مهاجم جديد

وكالات / سما /

أغلق رسمياً باب سوق الانتقالات الشتوية مع نهاية شهر يناير عام 2020، والذي شهد الكثير من المفاجآت كعادت السوق الوحيد في منتصف الموسم.

وأنهى برشلونة اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع المهاجم البرتغالي الشاب فرانسيسكو ترينكاو من سبورتينج براجا البرتغالي، بعقدٍ يمتد حتى عام 2025.

وسينضم اللاعب البرتغالي ذو 20 عاماً إلى برشلونة في نهاية الموسم الحالي، وكلفت الصفقة خزينته مبلغ 31 مليون يورو.

وفشل برشلونة بالتعاقد مع مهاجم بشكل مباشر خلال سوق الانتقالات الشتوية من أجل تعويض غياب الأوروجياني لويس سواريز عن الملاعب بسبب الإصابة.

وتحدث سيتيين بعد نهاية سوق الانتقالات الشتوية ونقص عدد المهاجمين قائلاً:” أنا دائماً أريد الأفضل لفريقي، وبالطبع كنت مؤيد لفكرة التعاقد مع مهاجم”.

وتابع سيتيين حديثه قائلاً:” التعاقد مع مهاجم جديد كان سيمنحنا الضمان إذا حدث شيء آخر غير متوقع”.