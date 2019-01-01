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رسميًا: مانشستر يونايتد ينجز صفقة إيجالو

السبت 01 فبراير 2020 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميًا: مانشستر يونايتد ينجز صفقة إيجالو


وكالات / سما /

أنجز مانشستر يونايتد، اليوم السبت، صفقة انضمام المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، لصفوف الشياطين الحمر، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقًا للموقع الرسمي للشياطين الحمر، فإن إيجالو مهاجم شانجتشون ياتاي الصيني، سينضم لصفوف مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح الموقع الرسمي أن المهاجم صاحب الخبرات والبالغ من العمر 30 عامًا، سيدعم الفريق في النصف الثاني من الموسم الحالي ببطولات البريميرليج والدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين.

وقال سولسكاير "إيجالو صاحب خبرات كبيرة، التعاقد معه سيمنحنا خيار استغلال مهاجم من نوع آخر في أسلوب اللعب، وذلك خلال الفترة القصيرة التي سيقيمها معنا".

وأضاف المدرب النرويجي "إيجالو لاعب كبير ومحترف للغاية، وسوف يستغل معظم وقته هنا".

يذكر أن إيجالو حصد جائزة هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي استضافتها مصر في الصيف الماضي، برصيد 5 أهداف.

#مانشستر يونايتد #أوديون إيجالو

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