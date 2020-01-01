تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي ملك إسبانيا

وكالات / سما /

أجريت أمس الجمعة مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، والتي أسفرت عن مواجهتين متوازيتين لقطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

ويواجه ريال مدريد على ملعبه "سانتياغو برنابيو" نظيره ريال سوسيداد، فيما يحل برشلونة ضيفا على أتلتيك بيلباو في ملعبه "سان ماميس".

أما غرناطة فيواجه فالنسيا على ملعب "لوس كارمينيس"، فيما يحل فياريال ضيفا على ميرانديس القادم من دوري الدرجة الثانية.

ومن المرتقب أن تقام مباريات هذا الدور في الأسبوع المقبل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، على أن تقام قرعة الدور نصف النهائي بين الفرق المتأهلة، يوم الجمعة المقبل.

يذكر أنه اعتبارا من الدور نصف النهائي ستقام مباراتا مسابقة كأس ملك إسبانيا بنظام الذهاب والإياب.