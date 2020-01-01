  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي ملك إسبانيا

السبت 01 فبراير 2020 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي ملك إسبانيا


وكالات / سما /

أجريت أمس الجمعة مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، والتي أسفرت عن مواجهتين متوازيتين لقطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

ويواجه ريال مدريد على ملعبه "سانتياغو برنابيو" نظيره ريال سوسيداد، فيما يحل برشلونة ضيفا على أتلتيك بيلباو في ملعبه "سان ماميس".

أما غرناطة فيواجه فالنسيا على ملعب "لوس كارمينيس"، فيما يحل فياريال ضيفا على ميرانديس القادم من دوري الدرجة الثانية.

ومن المرتقب أن تقام مباريات هذا الدور في الأسبوع المقبل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، على أن تقام قرعة الدور نصف النهائي بين الفرق المتأهلة، يوم الجمعة المقبل.

يذكر أنه اعتبارا من الدور نصف النهائي ستقام مباراتا مسابقة كأس ملك إسبانيا بنظام الذهاب والإياب.

#كأس ملك إسبانيا #قرعة

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت": واشنطن تتخذ خطوة للوراء وعاصفة ضد المتحدث باسم نتنياهو

هآرتس ترصد 4 ملاحظات مثيرة لما بعد إعلان خطة ترامب..

شاهد: الإعلامي الفلسطيني جمال ريان يبكي خلال الحديث عن "صفقة القرن"

اطلاق قذائف من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.. والجيش يتوعد برد قاسي

ردا على قرار بينت.. السلطة الفلسطينية تبعث رسالة الى "اسرائيل" حول استيراد البضائع

شاهد.. كوشنر يصف القادة الفلسطينيين بـ"الحمقى" لرفضهم "صفقة ترامب"

استشهاد فتىً من خانيونس جنوب قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الرئيس يلقي خطابا هاما ظهر اليوم أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب

مصادر : مصر لم تمنع هنية من العودة لغزة وسيبقى في جولته لأشهر طويلة

صحيفة: خطة ترامب "حماقات".. نفق تحت الارض مع غزة وعاصمة بالضواحي

الرئيس عباس : لا تفاهم ولا تفاوض دون القدس

قصف

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة..