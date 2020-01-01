مركز القدس: الاحتلال اعتقل 11 مقدسية في كانون الثاني

القدس المحتلة / سما /

أشارت دراسة احصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني، الى أن حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال شهر كانون الثاني المنصرم، بلغت 212 حالة اعتقال، طالت 24 طفلاً و 11 سيدة.

وأوضحت الدراسة الى أن مدينة القدس، تصدرت قائمة المحافظات التي نفذ فيها الاحتلال حملات اعتقالية واسعة في شهر كانون الثاني، حيث بلغ أعداد المعتقلين المقدسيين 74 معتقلاً، في صورة واضحة ومستمرة لاستهداف الاحتلال للمقدسيين.

ويلي القدس، محافظة الخليل حيث شهدت اعتقال 38 مواطناً، يليها محافظة جنين بـ 27 حالة اعتقال، يليها محافظة بيت لحم حيث بلغ عدد حالات الاعتقال في كانون الثاني 26، ثم محافظة رام الله بعدد أسرى 20، يليها نابلس بواقع 9 أسيراً، ثم طولكرم بعدد أسرى بلغ 7، ثم محافظة طوباس بعدد 5 أسرى يليها محافظة قلقيلية حيث نفذ الاحتلال 3 عملية اعتقال فيها، ثم محافظة سلفيت بواقع أسير.

فيما شهد قطاع غزة اعتقال تاجراً خلال مروره على حاجز "بيت حانون". واعتقل جيش الاحتلال لبنانياً بزعم تسلله عبر الحدود الشمالية لفلسطين.

ويؤكد المركز، الى أن حالات اعتقال عديدة تمرّ دون الاعلان عنها اعلامياً.

الأطفال

وبلغ عدد الأطفال الذين جرى اعتقالهم خلال كانون الثاني وفق رصد المركز لما أعلن عنه من حالات اعتقال، 24 طفلاً من مختلف محافظات الضفة المحتلة، وفق ما تم الاعلان عنه.

وتصدرت محافظة الخليل قائمة المحافظات التي اعتقل منها أكبر عدد من الأطفال وبلغ عددهم 8 أطفال، ثم محافظة القدس بعدد 6، وكذلك محافظة بيت لحم بواقع 6 أطفال أسرى، ثم محافظة رام الله بعدد 4 أطفال أسرى في كانون الثاني.

النساء

وقالت الاحصائية التي أعدها مركز القدس، إن جيش الاحتلال اعتقل خلال شهر كانون الثاني 11 سيدة جميعهن من القدس المحتلة، في صورة واضحة لاستهداف الاحتلال للمقدسيين بكافة الأعمار والأجناس.