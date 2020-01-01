تعرض رجل أمن لحادثة دهس بالخليل

الخليل / سما /

اصيب الليلة، رجل أمن من مراتب الامن الوطني الفلسطيني، بجراح وصفت بالمتوسطة بعد تعرضه للدهس، من قبل مركبة، وقد تم ادخاله للمستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت مصادر امنية، أن رجل الامن تعرض للحادثة خلال قيام دورية للامن بعمل حاجز للتفتيش على المطلوبين للعدالة والمركبات غير القانونية، حيث تم الايعاز لسائق المركبة بالتوقف، لكنه واصل السير وأصاب رجل الامن، ولاذ بالفرار، وقد تم اطلاق عيارات نارية بالهواء من قبل رجال الامن لاجبار السائق على التوقف، لكنه فر من المكان.

وأضافت المصادر، وخلال متابعة المركبة تم العثور عليها متوقفة في أحد شوارع مدينة الخليل، وجار التحقيق في الحادث.

يشار الى قوى الامن قد دفعت بتعزيزات لمدينة الخليل، لبسط النظام والقانون، بعد سلسلة من الحوادث التي وقعت خلال الايام الثلاثة الماضية، على إثر مقتل مواطن من المدينة.