مندلبليت: التوصل إلى صفقة ادعاء مع نتنياهو أمر غير وارد

القدس المحتلة / سما /

أكد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أن التوصل إلى صفقة ادعاء مع رئيس الحكومة المتهم بقضايا فساد، بنيامين نتنياهو، أمر غير وارد، مشددا على ضرورة عرض الأدلة "الخطيرة ضد نتنياهو على هيئة المحكمة".

جاء ذلك حسبما ذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، لافتًا إلى أن تصريحات مندلبليت جاء خلال محادثات أجراها مع مسؤولين في مكتب المدعي العام الإسرائيلي.

وأكد مندلبليت على ضرورة عرض الأدلة الخطيرة كاملة على هيئة المحكمة، وبحسب "كان" فإن المستشار القضائي للحكومة يعتبر أن "ملفات فساد نتنياهو استثنائية وغير طبيعية، تم توجيه اتهامات للجهاز القضائي الإسرائيلي وأجهزة التحقيق بحياكة ملفات ضد نتنياهو وتلفيق أدلة وإخفاء أخرى".

وأضافت القناة "أن "هذه الاتهامات الخطيرة، لا يمكن أن تبقى معلقة بالهواء، يجب عرضها على هيئة المحكمة"، ولفتت القناة إلى أن مندلبليت لن يبادر إلى عقد صفقة ادعاء مع نتنياهو إلا إذا وافق الأخير على قضاء عقوبة السجن لفترة مستحقة.

وتابعت القناة في نشرتها المسائية، أن "المستشار القضائي يرى أن الرجل الأقوى في الدولة اتهم أجهزة إنفاذ سلطة القانون بحياكة ملفات قضائية ضده، وعليه، فإن ملفات نتنياهو طرحها على المحكمة، وعرض الأدلة ومواد التحقيق. والمحكمة ستقول كلمتها، من غير الممكن التوصل إلى صفقة ادعاء".

يشار إلى مندلبليت كان قد قدم، يوم الثلاثاء الماضي، لائحة اتهام ضد نتنياهو، تشكل تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. إلى المحكمة المركزية في مدينة القدس. ورجحت هيئة البث الإسرائيلية، أن تبدأ المحكمة مداولاتها بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من مارس/آذار المقبل.