اتفاق بين مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة

القاهرة / وكالات /

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، التوصل إلى اتفاق على جدول بخطة لملء سد النهضة على مراحل.

وأعلنت الوزارة في بيان "الاتفاق بعد جولات من المفاوضات المضنية والشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر، والسودان، وأثيوبيا برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي".

وأشار البيان إلى آخر جولة من المفاوضات التي عقدت بواشنطن على مدار 4أيام كاملة في يناير (كانون الأول) الجاري.

وأوضح البيان أنه صدر بيان مشترك عن الدول الثلاث يشير لتوصل الوزراء إلى اتفاق على جدول وخطة لملء سد النهضة على مراحل، وآلية إجراءات التعامل مع الجفاف، والجفاف الممتد، والأعوام الشحيحة، أثناء الملء.

كما توصل الوزراء إلى اتفاق أيضاً، وفق البيان، على آلية إجراءات التعامل مع الجفاف، والجفاف الممتد، والأعوام الشحيحة أثناء التشغيل.

وحسب البيان، اتفق الوزراء على الانتهاء من المفاوضات والاتفاق على آلية تشغيل سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق، وتبادل البيانات، والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول أمان السد، وإتمام الدراسات حول الأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.

وأعلن البيان اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث بواشنطن في فبراير(شباط) المقبل، لإقرار الصيغة النهائية للاتفاق، تمهيداً لتوقيعه في نهاية الشهر المقبل.

وأشار البيان إلى أن الجانب الأمريكي "أعد وثيقة اتفاق على المواضيع الثلاثة المشار إليها، وأن مصر فقط، توقعتها في نهاية الجلسة".

وأعربت مصر عن تقديرها وتثمينها لدور الإدارة الأمريكية والاهتمام الكبير من الرئيس دونالد ترامب بالتوصل إلى اتفاق شامل، وعادل، ومتوازن.

وقال البيان إن "الاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث حول هذا الموضوع الحيوي الذي يؤثر على المنطقة برمتها وبالأخص الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل بالنسبة له شريان الحياة".

كما أعربت عن تقديرها "للجهد الدؤوب والمقدر" لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، وفريقه المعاون في إدارة جولات التفاوض، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، ورئيس البنك الدولي دييد مالباس وفريقه المعاون.