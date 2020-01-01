قناة عبرية: نتنياهو يسعى للحصول على ضوء أخضر أميركي لضم أي منطقة قبل الانتخابات

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 12 العبرية، أن بنيامين نتنياهو رئس الوزراء الإسرائيلي، يسعى للحصول على ضوء أخضر من الإدارة الأميركية، لضم أي منطقة في الضفة الغربية حتى ولو كان ذلك قبل يوم واحد من الانتخابات المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

وبحسب القناة، فإن نتنياهو يأمل في أي خطوة بهذا الاتجاه، رغم أن الإدارة الأميركية "سكبت الماء البارد" على أفكاره وخططه لضم الأغوار وبعض مستوطنات الضفة الغربية.

وأشارت القناة، إلى أن نتنياهو يسعى لذلك بهدف جذب الناخبين اليمينيين ولحصد أصواتهم لصالحه.

وكان نتنياهو تراجع عن تصريحاته حول الضم، ونفى أن تكون بهدف التضليل، لكنها كانت ناجمة عن سوء فهم، وأن هناك خطوات لاحقة تتماشى تمامًا مع خطوات واشنطن ستتم.

وأوضح جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الإدارة الأميركية تعارض أي ضم حاليًا وستنتظر الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.