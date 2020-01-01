أجواء غائمة جزئيا وباردة ... وطقس مشمس نهاية الأسبوع

رام الله / سما /

لا يطرأ اليوم "السبت" تغيير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء غائمة جزئياً وباردة بشكل عام في كافة المناطق مع فرصة ضعيفة لزخات محلية محدودة، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة جداً ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة السرعة أحياناً.



الأحد : غائم جزئي

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتبقى الاجواء باردة بشكل عام في مختلف المناطق مع فرصة لزخات محلية محدودة من الأمطار في بعض المناطق ، وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية ، وتتحول الى شمالية باردة في ساعات الليل.



الإثنين : غائم جزئي

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات حرارة مع طقس مستقر في جميع المناطق ، وتسود أجواء باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة في باقي المناطق نهاراً ، وفي ساعات الليل تعود الاجواء لتصبح باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



الثلاثاء:غائمة قليلاً

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء مستقرة تماماً في كافة المناطق ، ويكون الطقس بارداً نسبياً في الجبال ومائلاً للبرودة قليلاً في بقية المناطق ، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.



الأربعاء: مشمس

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات ، وتكون الأجواء مستقرة تماماً ومعتدلة نهاراً في معظم المناطق بإستثناء الجبال التي ستشهد أجواء مائلة للبرودة قليلاً ، وفي ساعات الليل تعود الاجواء لتصبح باردة نسبياً الى باردة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.