الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة..

غزة / سما /

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الجمعة، عدة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، أكدت مصادر محلية استهداف طائرات الاحتلال لأرض زراعية في حي الشجاعية شرق المدينة.

كما وسمع أًصوات انفجارات من المحافظة الوسطى، ناتجة عن استهداف الطائرات الحربية لموقع "عرين" العسكري وسط قطاع غزة.

وشوهدت أعمدة الدخان وانقطاع التيار الكهربائي عن لمنطقة الوسطي نتيجة القصف.

ومن جهتها قالت القناة 13 العبرية: "سلاح الجو الإسرائيل يقصف الآن أهدافا في قطاع غزة رداً على إطلاق القذائف الصاروخية"

وفي وقت سابق ،أعلن موقع "روترنت العبري" أن القبة الحديدية اعترضت صاروخاً واحداً أطلق من قطاع غزة، في سماء "سديروت"

يتبع