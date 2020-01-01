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"يديعوت": واشنطن تتخذ خطوة للوراء وعاصفة ضد المتحدث باسم نتنياهو

الجمعة 31 يناير 2020 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت": واشنطن تتخذ خطوة للوراء وعاصفة ضد المتحدث باسم نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يديعوت احرينوت العبرية مساء اليوم الجمعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذت خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بتنفيذ صفقة القرن على أرض الواقع.

وأوضحت الصحيفة بأن واشنطن لا ترغب في ضم المستوطنات إلى "دولة إسرائيل" إلا بعد تشكيل الانتخابات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن الخطوة الأمريكية إلى الوراء شكلت حرج كبير لرئيس حكومة الاحتلال ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو خاصة في أوساط اليمين الإسرائيلي.

وكان يونتان اوريخ الناطق بلسان بنيامين نتنياهو شطب تغريدة أعلن فيها عن "فرض السيادة على كل المستوطنات يوم الأحد القادم".

شطب تغريدة يونتان اوريخ أثارت عاصفة انتقادات شديدة في أوساط اليمين الإسرائيلي ضد نتنياهو.

وعلقت النائبة آييلت شكيد على قرار التأجيل فقالت: "محظور تأجيل بسط السيادة، فهذه فرصة المرة الواحدة في الـ 52 سنة".

مصدر رفيع المستوى في مكتب نتنياهو قال: "الخلاف مع الإدارة الامريكية ليس جوهريا حول شكل تنفيذ ضم المستوطنات".

وقال المصدر: "تطلعت إسرائيل لبسط السيادة على دفعتين: بداية المستوطنات التي لا خلاف حولها من ناحية الحدود، مثل غور الأردن وشمال البحر الميت وبعد ذلك المستوطنات الأكثر تعقيدا والتي تقع في معظمها في "الضفة الغربية".

وأضاف: "لكن إدارة ترامب تفضل تنفيذ بسط السيادة دفعة واحدة بعد تشكيل الانتخابات الإسرائيلية في بداية شهر مارس القادم.

وأشار إلى أن الرؤية الأمريكية تحتاج إلى رسم خرائط وترسيم الخط بشكل دقيق.

#الولايات المتحدة #صفقة القرن #نتنياهو #ترامب #المستوطنات #الضفة الغربية #واشنطن

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