الأونروا تطلق نداء استغاثة لتوفير 1.4 مليار دولار لدعم خدماتها الاساسية

غزة / سما /

أطلق القائم بأعمال المفوض العام لـ"أونروا" كريستيان ساوندرز مساء الجمعة نداء استغاثة للحصول على 1,4 مليار دولار لتمويل خدمات ومساعدات "الأونروا" الضرورية.

وأوضح أن الخدمات التي ستمولها الأونروا حال حصولها على المبلغ المطلوب هي المعونة الإنسانية المنقذة للحياة والمشروعات ذات الأولوية والتي يستفيد منها نحو 5,6 مليون لاجئ من فلسطيني.

ويأتي عرض أولويات الوكالة لعام 2020 ومتطلباتها المالية في أعقاب تمديد الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا لمهام ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية ولغاية حزيران 2023.

وقال ساوندرز: "إن الدعم الهائل الذي حصلت عليه أونروا من الجمعية العامة في كانون الأول من العام المنصرم كان بمثابة تأكيد ساحق للوكالة ولولايتنا".

وأضاف: "نحن الآن بحاجة من مانحينا وشركائنا أن يعملوا على مواءمة هذا الدعم بالتمويل اللازم من أجل السماح لنا بتوفير لاجئي فلسطين بالحماية".

كما أن الخدمات التي ستستفيد من المبلغ المطلوب هي خدمات التوظيف في الوكالة بنحو 8.6 مليون دولار، وتشمل خدمات "التعليم والصحة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة عمل 2030.

وستتمكن الأونروا من توفير التعليم لأكثر من نصف مليون فتاة وصبي في حوالي 700 مدرسة منتشرة في أرجاء المنطقة.

كما ستتيح تغطية 8,5 مليون زيارة مرضية في مرافقها الصحية، وذلك مثلما فعلت في عام 2019.

وهنالك حاجة إلى 155 مليون دولار إضافية من أجل تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة للضفة الغربية، التي تشمل القدس المحتلة، وقطاع غزة إلى جانب 270 مليون دولار لدعم مناشدة الطوارئ الخاصة بالأزمة الإقليمية في سوريا (في سوريا ومن أجل لاجئي فلسطين من سوريا في لبنان والأردن).

ويقدر أن هنالك حاجة لمبلغ 170 مليون دولار من أجل المشروعات ذات الأولوية، وتحديدا مبادرات إعادة الإسكان وإعادة الإعمار استجابة للنزاعات في سوريا وغزة، بالإضافة إلى المبادرات المصممة من أجل إكمال وتعزيز عملية إصلاح البرامج الخدماتية.