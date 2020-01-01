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مصادر: مصر لم تمنع هنية من العودة لغزة وسيبقى في جولته لأشهر طويلة

الجمعة 31 يناير 2020 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر: مصر لم تمنع هنية من العودة لغزة وسيبقى في جولته لأشهر طويلة


غزة / سما /

 نفت مصادر قيادية في حركة حماس، ما ورد من تقارير عربية وإسرائيلية، بأن مصر منعت إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة من العودة إلى قطاع غزة.

ووفقا لما اوردته صحيفة القدس المحلية، أوضحت المصادر، إن ختام زيارة هنية لماليزيا وعودته للدوحة لم تعني أبدًا أنه خطط العودة إلى غزة. مشيرةً إلى أنه سيبقى في جولته الخارجية لأشهر طويلة.

وأشارت المصادر إلى أن هنية قد يعود لغزة في حال قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة القطاع، من أجل إعلان إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

ولفتت إلى أن هنية قد يلتحق به بعض أفراد أسرته ومنهم زوجته في الفترة المقبلة، مبينةً أنه لن يستقر خارج القطاع تمامًا، لكن جولته ستستمر لأشهر طويلة، وسيتوجه إلى دول أخرى ضمن جولته الخارجية.

وأكدت على أن العلاقة مع مصر جيدة، وهناك تواصل دائم مع القيادة المصرية وخاصةً جهاز المخابرات.

ورفضت المصادر التعليق على ما أوردته مصادر مصرية، عن منع اثنتين من بنات هنية بالتوجه لأداء مناسك العمرة مؤخرًا. مشيرةً إلى أنه لا علم لها بهذه القضية. بحسب الصحيفة.

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