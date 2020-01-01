"العمال البريطاني": ترمب ونتنياهو رجلين فاسدين ودنسا ما صنعه السابقون من أجل السلام

لندن /سما/

وصفت المتحدثة باسم حزب العمال البريطاني للشؤون الخارجية اميلي ثورنبري "صفقة القرن" بصفقة العار.

وقالت في كلمة لها، "كيف لرجلين عنصرييْن وفاسديْن، هما ترمب ونتنياهو أن يُدمرا السلام ويدنسا ما صنعه السابقون من أجل السلام".

واضافت أن هذه "الخطة تدمر إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، وتشرعن ضم أراضي الدولة الفلسطينية ومنحها للمستوطنين، وتضع القدس تحت سيطرة اسرائيل، وتنتزع حق الفلسطينيين داخل أراضي الــ48 من العيش في اسرائيل، وتنتزع حق اللاجئين في العودة لوطنهم، هذه ليست خطة سلام، هذه فاجعة".