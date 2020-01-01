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شاهد: الإعلامي الفلسطيني جمال ريان يبكي خلال الحديث عن "صفقة القرن"

الجمعة 31 يناير 2020 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الإعلامي الفلسطيني جمال ريان يبكي خلال الحديث عن "صفقة القرن"


غزة / سما /

نشر الإعلامي الفلسطيني جمال ريان والذي يعمل في قناة "الجزيرة" القطرية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو تحدث فيه عن خطة السلام الأمريكية "صفقة القرن".

وقال الإعلامي ريان، عبر صفحته الرسمية (فيسبوك) إنّ "صفقة القرن لن تمر، مضيفاً أن عرابها هو توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق، الذي طبق نفس الخطة في إيرلندا وسلبهم حقوقهم السياسية".

وشدد ريان على أن هذا الأمر لن ينجح مع الشعب الفلسطيني، لثلاثة أسباب أولها أنها جاءت من طرف واحد، وثانياً أنها جوبهت برفض شعبي وطني فلسطيني من كافة الأطياف الفلسطينية، وثالثا ًأن هذه الصفقة مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية.

#جمال ريان #قناة الجزيرة #صفقة القرن

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