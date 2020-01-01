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اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.. والجيش يتوعد برد قاسي

الجمعة 31 يناير 2020 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.. والجيش يتوعد برد قاسي


غزة / سما /

ذكرت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، أن صفارات الانذار قد دوت في مستوطنات غلاف غزة، جراء اطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار فالحديث عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية".

في السياق، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن صاروخ واحد أطلق من قطاع غزة نحو سديروت اعترضته القبة الحديدية قبل قليل.

وذكرت القناة العبرية، أن الجيش الإسرائيلي توعد برد قاسي إذا استمر إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة من قطاع غزة.

فيما أشارت صحيفة يديعوت احرنوت العبري، الى أنه سمع دوي انفجارات في سديروت بعد انطلاق صفارات الإنذار، لافتة الى تضرر عدة منازل في سديروت جراء اصابتها  بشظايا صواريخ القبة قبل قليل.

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وفي وقت سابق من عصر اليوم، زعمت مصادر اعلام عبرية،  اطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، دون تفعيل صفارات الانذار.

وبحسب مصادر عبرية، سمع دوي انفجارين عنيفين في أشكول، مشيرة الى أن  الجيش الإسرائيلي يفحص ما إذا كانت صواريخ أطلقت من غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، "قبل قليل تم رصد إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة باتجاه المستوطنات، حيث اعترضت الدفاعات الجوية إحداها".

وأضاف: نتيجة لذلك تم تفعيل إنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية فقط في مناطق مفتوحة.

وفي المقابل، أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاه مجموعة من الشبان في المنطقة الحدودية لشرق خانيونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي أعقاب إطلاق القذائف، أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذيفة على الأقل تجاه نقطة رصد للمقاومة شرق مخيم البريج إلى الشرق من وسط قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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