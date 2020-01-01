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قمة فلسطينية مصرية تجمع الرئيسين عباس والسيسي غدا السبت

الجمعة 31 يناير 2020 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
قمة فلسطينية مصرية تجمع الرئيسين عباس والسيسي غدا السبت


القاهرة /سما/

 أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس سيلتقي يوم غد السبت نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة .

وقال السفير اللوح في تصريح صحفي، مساء اليوم الجمعة، إن القمة هدفها التشاور العميق بين الرئيسين حول "صفقة القرن" الأمريكية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الرئيس يؤكد دائما أن ما نريده من الأشقاء العرب تأكيد الموقف العربي الذي يقول نقبل ما يقبله الفلسطينيون ونرفض ما يرفضونه، ونحن أصحاب الحق الشرعي والأصيل في فلسطين .

وأكد أن الرئيس هو رمز الوطنية والشرعية الفلسطينية، ولم يفوض أحدا نيابة عن الشعب الفلسطيني، ولم يفوض أحدا أن يوقع نيابة عن شعبنا.

وقال السفير اللوح، إن هدف مشاركة الرئيس محمود عباس في اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا السبت، هو صياغة موقف عربي واحد فيما يتعلق ب"صفقة القرن"، حيث سيستمع وزراء الخارجية إلى كلمة من الرئيس  تؤكد الموقف الفلسطيني الرافض لهذه الصفقة.

وشدد على ضرورة التسلح بالموقف العربي، وأن يعلن عن رفض هذه الصفقة جملة وتفصيلا، ثم بدء التحرك السياسي والدبلوماسي القانوني على المستويين الإسلامي والدولي لحشد موقف رافض لتلك الصفقة المشبوهة.

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