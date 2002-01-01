خطاب هام وتاريخي للرئيس عباس غداً

القاهرة /سما/

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس محمود عباس سيلقي خطاباً تاريخياً هاماً أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم غد السبت، يطرح فيه الرؤية الفلسطينية فيما يتعلق بـ"الخطة الأميركية للسلام" ما تسمى بـ"صفقة القرن".

وأضاف أبو الغيط، في تصريح صحفي، عقب استقبال الرئيس عباس له في مقر إقامة سيادته بالقاهرة، إن اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية العرب سيعقد غدا للاستماع إلى بيان رئيسي وتاريخي من الرئيس عباس.

وأوضح أننا سنستمع لكلمات من وزراء الخارجية العرب، وسيصدر عقب هذا الاجتماع قرار يعبر عن الموقف العربي، وأنا أثق أن الأمة العربية وشعب فلسطين سينجحون بالرد على هذه الخطة، التي هي ليس بخطة ولكنها "طلب استسلام".

وتابع: أنا أثق بأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستسلم، وأمتنا العربية أمة حية قادرة على الصمود والمقاومة وسترفض هذا المقترح، لأنه لا يستجيب إلى الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية التاريخية" .

وأكد أن مبادرة السلام العربية لم تسحب وما زالت مطروحة منذ عام 2002 وحتى تاريخه، فالعرب أصحاب سلام ويطالبون بالسلام وضرورة تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.