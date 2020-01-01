"​الأونروا": قلقون من أن تشعل "صفقة القرن" الاشتباكات والعنف

غزة / سما /

عبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مساء اليوم الجمعة عن قلقها من أن تؤدي خطة "صفقة القرن" إلى مزيد من العنف.

وقال رئيس "الأونروا" كريستيان سوندرز، في تصريح صحفي، إن الوكالة لديها إجراءات طوارئ لتعزيز الحماية والمساعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح خلال سؤاله عن خطة السلام الأمريكية التي لن تسمح بحق العودة لـ"إسرائيل" إن هذا الحق مكفول بموجب القانون الدولي والعديد من قرارات الجمعية العامة.

وأضاف: لدينا بالقطع بواعث قلق كبيرة من أن تؤدي الخطة الأمريكية إلى تصاعد الاشتباكات والعنف، مشيراً على أن اللاجئين الفلسطينيين يتطلعوا إلينا أيضا لطمأنتهم في أوقات كهذه عندما تتعرض حقوقهم وسلامتهم للخطر.

رئيس "الأونروا" كريستيان سوندرز: لدينا إجراءات طوارئ لتعزيز الحماية والمساعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عقب إعلان "صفقة القرن".