فيتنام: الحل العادل للنزاع لن يتحقق إلا بالحوار على أساس القانون الدولي

هانوي /سما/

أكدت فيتنام أن الحل العادل والدائم للنزاع في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال الحوار والتفاوض بين كافة الأطراف ذات العلاقة، وعلى أساس احترام القانون الدولي وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

في تعقيبها على ما أعلنته الولايات المتحدة، قالت الناطق باسم وزارة الخارجية الفيتنامية لي تهيء تهو هانج، مساء اليوم الأربعاء، إن بلادها تتابع باهتمام الوضع في منطقة الشرق الأوسط وترحب بكافة الجهود من أجل إعادة انطلاق عملية السلام، وترى بأن الحل العادل والدائم لهذه المسألة لن يتحقق إلا من خلال الحوار والتفاوض بين كافة الأطراف ذات العلاقة وعلى أساس احترام القانون الدولي وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة".