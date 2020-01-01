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الاحتلال يبعد أمين سر "فتح" في القدس عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لأسبوع

الجمعة 31 يناير 2020 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يبعد أمين سر "فتح" في القدس عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لأسبوع


القدس المحتلة / سما /

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أمين سر حركة "فتح" في القدس المحتلة شادي المطور، قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدة أسبوع.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت المطور أثناء أدائه صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، واقتادته إلى أحد مراكزها.

وأبلغت شرطة الاحتلال المطور أنها ستصدر الأسبوع المقبل قرارا بإبعاده لستة أشهر أخرى عن القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.

ويذكر أن عدد قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة التي أصدرتها سلطات الاحتلال بحق المطور بلغ 12 قرارا. 

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