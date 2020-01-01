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أول تعليق رسمي فلسطيني على قرار بينت بمنع إدخال المنتجات الزراعية لـ"اسرائيل"

الجمعة 31 يناير 2020 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق رسمي فلسطيني على قرار بينت بمنع إدخال المنتجات الزراعية لـ"اسرائيل"


رام الله / سما /

 أعلنت الحكومة أنها ستتخذ الإجراء المناسب، إزاء إعلان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك في بيان صحفي مقتضب صدر، مساء اليوم الجمعة، عن الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أكد فيه أن الحكومة ستدرس الخطوة الإسرائيلية وستتخذ الإجراء المناسب.

في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء محمد اشتيه، أن الحكومة ستتخذ الإجراء المناسب إزاء القرار الإسرائيلي بمنع ادخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية.

وأضاف في تصريح صحفي: ماضون بقراراتنا نحو تحقيق الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، وتعزيز منتجنا الوطني، وزيادة التبادل التجاري المباشر مع العالم.

#الحكومة الفلسطينية #اسرائيل #الاسواق #منتجات زراعية #محمد اشتيه #بينت #الانفكاك الاقتصادي

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