أول تعليق رسمي فلسطيني على قرار بينت بمنع إدخال المنتجات الزراعية لـ"اسرائيل"

رام الله / سما /

أعلنت الحكومة أنها ستتخذ الإجراء المناسب، إزاء إعلان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك في بيان صحفي مقتضب صدر، مساء اليوم الجمعة، عن الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أكد فيه أن الحكومة ستدرس الخطوة الإسرائيلية وستتخذ الإجراء المناسب.

في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء محمد اشتيه، أن الحكومة ستتخذ الإجراء المناسب إزاء القرار الإسرائيلي بمنع ادخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية.

وأضاف في تصريح صحفي: ماضون بقراراتنا نحو تحقيق الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، وتعزيز منتجنا الوطني، وزيادة التبادل التجاري المباشر مع العالم.