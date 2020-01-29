شاهد.. كوشنر يصف القادة الفلسطينيين بـ"الحمقى" لرفضهم "صفقة ترامب"

واشنطن /سما/

وصف جاريد كوشنير صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القادة الفلسطينيين يبدون "حمقى للغاية" لرفضهم الفوري لما سمي بـ "صفقة ترامب"، التي تهدف لوضع حد للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وأكد كوشنير في تصريحات لوكالة "رويترز" أن "الفلسطينيين يحتاجون ربما إلى قليل من الوقت، لأخذ حمام بارد واستيعاب الخطة".

وأردف: "لقد رفضوا الخطة قبل أن يروها، وظنوا أنها لن تكون جيدة كما اتضح... هذه لحظة فارقة بالنسبة لهم حتى يظهروا للعالم ما إذا كانوا مستعدين حقا لأن يصبحوا دولة أو لا".

White House adviser Jared Kushner said Palestinian leaders ‘look quite foolish’ for immediately rejecting Donald Trump’s Middle East peace plan https://t.co/LpX5ghEGcO pic.twitter.com/7InxeyElwt — Reuters (@Reuters) January 29, 2020

ولقيت "صفقة القرن" إشادة كبيرة من إسرائيل، حيث وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ "فرصة القرن"، في حين رفضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكداً على أن حقوق شعبه ليست للبيع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال: "إننا نتخذ خطة كبيرة نحو السلام في الشرق الأوسط، تقدم حلولاً دقيقة لجعل المنطقة أكثر أمناً".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مساء يوم الثلاثاء الماضي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاعلان خطة للسلام في الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب: "شعوب الشرق الأوسط تريد العيش في سلام بدون إرهاب"، متابعاً: "قلت للرئيس عباس أن الشعب الفلسطيني يستحق فرصة للعيش بشكل أفضل".

وقال: "الحكومات في المنطقة تدرك أن الرهاب هو عدونا المشترك، التقيت برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكذلك منافسه الذي يبذل جهودا من أجل فوز برئاسة الحكومة الاسرائيلية وتكلمنا عن سعيهما للسلام في اسرائيل بأي طريقة".

وأضاف: "في أول رحلة لي، زرت اسرائيل وتأثرت بالإنجازات التي حققتها هذه الدولة الصغيرة رغم التهديدات التي تحيط بها، فعدت من رحلتي من أجل أن أبني مسارا قويا للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني والتقيت بالرئيس محمود عباس في البيت الابيض من أجل ان نصوغ السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين"، لافتاً: "لم أنتخب لأحقق أشياء صغيرة ولا لأتفادى المشاكل الكبيرة".