شاهد.. كوشنر يصف القادة الفلسطينيين بـ"الحمقى" لرفضهم "صفقة ترامب"

وصف جاريد كوشنير صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القادة الفلسطينيين يبدون "حمقى للغاية" لرفضهم الفوري لما سمي بـ "صفقة ترامب"، التي تهدف لوضع حد للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وأكد كوشنير في تصريحات لوكالة "رويترز" أن "الفلسطينيين يحتاجون ربما إلى قليل من الوقت، لأخذ حمام بارد واستيعاب الخطة".

وأردف: "لقد رفضوا الخطة قبل أن يروها، وظنوا أنها لن تكون جيدة كما اتضح... هذه لحظة فارقة بالنسبة لهم حتى يظهروا للعالم ما إذا كانوا مستعدين حقا لأن يصبحوا دولة أو لا".

