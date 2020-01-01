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إصابة مواطنين برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

الجمعة 31 يناير 2020 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطنين برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة


غزة / سما/

أصيب مواطنان، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة جباليا شمال قطاع.

وأفادت مصادر طبية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج الفاصل، فتحت النار صوب مجموعة من المواطنين شرق البلدة ما أدى لإصابة مواطنين بجروح مختلفة، جرى نقلهما إلى المستشفى الأندونيسي.

وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال الجاثمة قرب السلك الفاصل موقعين شرق مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت فجر اليوم أراض زراعية شرق محافظة رفح جنوب القطاع، ما تسبب بأضرار مادية في الأماكن المستهدفة وفي ممتلكات المواطنين القريبة، دون أن يسجل وقوع إصابات.

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