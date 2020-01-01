مستوطنون يقتلعون أشتالا من أراضي بلدة سبسطية قرب نابلس

نابلس / سما /

اقتلع مستوطنون، اليوم الجمعة، أشتالا زرعها مواطنون في أراضيهم التي حرموا من دخولها لنحو 20 عاما، في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، بأنه بعد أقل من 24 ساعة على زراعة الأشتال وتسييج الأرض القريبة من مستوطنة "شافي شمرون"، أقدم المستوطنون على اقتلاع الأشتال وتخريب السياج، قبل أن يهربوا إلى داخل المستوطنة.

وأكد عازم: سنستمر ولن نتراجع مهما كلفنا الثمن، و"صفقة القرن" لن تمر.

وتمكن عدد من مزراعي بلدة سبسطية يوم أمس من زراعة وتسييج أراضيهم في المنطقة القريبة من المستوطنة، بعد أن حرمتهم سلطات الاحتلال من دخولها لنحو 20 عاما.