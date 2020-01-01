عورتاني يطلع مسؤول بريطاني على واقع انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال والطلبة

رام الله / سما /

أطلع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني عضو البرلمان البريطاني، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية أندرو موريسون؛ واقع الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والطلبة والمؤسسات التربوية.

وبحث عورتاني خلال لقائه موريسون، في لندن، عقب ضرورة ضمان حصول جميع الأطفال الفلسطينيين على تعليم جيد ونوعي، أسوة بأطفال العالم.

وكان عورتاني شارك في فعاليات "منتدى التعليم العالمي"، الذي عُقد في مركز الملكة إليزابيث في العاصمة لندن، الذي يعتبر من أضخم الملتقيات العالمية السنوية لوزراء التربية والتعليم من أكثر من 100 دولة مشاركة.

وركز المنتدى الذي افتتحه النائب في البرلمان ووزير الدولة البريطاني غافن ويليامسون؛ على عديد المحاور المهمة ومن أبرزها إحداث نقلة نوعية للتعليم في غضون جيل واحد.

وشارك عورتاني في جلسة نقاش وزارية تحدّث فيها عن آليات توظيف تكنولوجيا المعلومات في إعداد الطلبة وتهيئتهم بشكل أفضل لمستقبلهم وحياتهم الوظيفية المقبلة.

كما التقى عورتاني مع النائب في البرلمان ووزير المعايير المدرسية البريطاني نيك غيب، وتبادلا تجارب الإصلاح المدرسي في كلا البلدين، وركّزا على موضوعات متخصصة من أهمها؛ التطوير المؤسسي لمنظومة التربية والتعليم، وتعزيز نهج المتابعة والتقييم للارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته.

وشارك وزير التربية في ندوة للمجلس الثقافي البريطاني بعنوان: "السياسة والممارسة لتعزيز الصحة والرفاه للمتعلمين"؛ بحضور وفود وشخصيات رسمية من البلدان العربية؛ من بينهم عدد من الوزراء.

وركّز عورتاني في هذه الندوة على أهمية تشكيل ائتلاف دولي حول الصحة الشمولية والمخرجات الاجتماعية لعملية التعليم، وتعزيز برنامج "ربط الصفوف" الذي ينفذه "الثقافي البريطاني" ووزارة التنمية الدولية البريطانية؛ في فلسطين والمنطقة العربية.

كما زار الوزير عورتاني الجمعية العلمية الملكية البريطانية، والتقى بمديرها التنفيذي جولي ماكستون، إذ بحثا سبل تعزيز التبادل العلمي والبحثي بين فلسطين وبريطانيا، حيث تم الاتفاق على تنظيم زيارة لرئيس الجمعية إلى فلسطين في أواخر الشهر المقبل.

كما زار وزير التربية البرلمان البريطاني؛ وشارك في نقاش طاولة مستديرة نظّمها مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني، إذ ضمت الجلسة نواب برلمان من عدة أحزاب بريطانية برئاسة النائب في البرلمان كريس ماثيسون، وتناولوا عدة موضوعات حول التعليم.

وفي هذا السياق، قدّم عورتاني شرحاً موجزاً حول الأهمية القصوى للتعليم في فلسطين؛ كأحد أهم ركائز بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة القائم على الابتكار، بالرغم من التحديات التي يفرضها الاحتلال وتغوله الهمجي بحق القطاع التعليمي.

بدوره، أعرب مدير المركز الثقافي البريطاني في فلسطين مارتن دالتري عن اهتمام المجلس باستضافة الوزير عورتاني في بريطانيا؛ لإجراء مناقشات مع الخبراء والمؤسسات التعليمية البريطانية والدولية، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم، بما يضمن تطوير هذا القطاع الحيوي.