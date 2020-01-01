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الرئيس خلال لقائه ابو الغيط: لا سلام ولا خطة ولا تفاهم ولا تفاوض دون القدس

الجمعة 31 يناير 2020 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس خلال لقائه ابو الغيط: لا سلام ولا خطة ولا تفاهم ولا تفاوض دون القدس


القاهرة /سما/

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم الجمعة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والوفد المرافق.

وأطلع الرئيس، أبو الغيط على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وخطورة ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونتنياهو الثلاثاء الماضي بما تسمى "صفقة القرن"، مؤكدا ضرورة مواجهتها على المستوى العربي والإقليمي والـدولي، وأنه لا بد أن يكون هناك موقف عربي موحد تجاه هذه الصفقة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة الإلتزام بمبادرة السلام العربية دون تغيير.

وطالب الرئيس، العالم العربي بالوقوف إلى جانب الموقف الفلسطيني المُشدد على أنه لا سلام ولا خطة ولا تفاهم ولا تفاوض دون القدس.

وحضر اللقاء: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين، مندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح، ومن الجامعة العربية: الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، والأمين العام المساعد السفير حسام زكي، والمستشار جمال رشدي.

ووصل الرئيس في وقت سابق اليوم، إلى القاهرة، للمشاركة في أعمال الاجتماع غير العادي "الطارئ" لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في مقر الجامعة العربية يوم غد السبت، لبحث "صفقة القرن" وسبل مواجهة كافة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

#الرئيس عباس #صفقة القرن #القدس #الجامعة العربية #ترامب

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