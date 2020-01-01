سفارة فلسطين وحركة "فتح" إقليم ماليزيا وتايلند تنظمان وقفة احتجاجية رفضا لـ "صفقة القرن"

كوالالمبور /سما/

نظمت سفارة دولة فلسطين وحركة "فتح" إقليم ماليزيا وتايلند، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية رفضا لما تسمى "صفقة القرن".

وشارك في الوقفة، التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية وعدد من المواطنين الماليزيين، والهيئات المدنية، والمنظمات الداعمة لفلسطين في ماليزيا.

وقال سفير فلسطين لدى ماليزيا وليد أبو علي، إن هذه الوقفة الاحتجاجية هي رسالة واضحة لدعم ثبات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في الاستمرار برفض "الصفقة"، كما أنها تعكس تجسيد وحدة الشعب الفلسطيني.

وأضاف: رسالتنا واضحة وهي التأكيد على أن القدس ليست للبيع، وفلسطين ليست للبيع، وفلسطين ملك للفلسطينيين، مؤكدا أن شعبنا سيستمر في نضاله من أجل تحقيق آماله بإقامة دولته المستقلة، والتمتع فيها بالديمقراطية والحرية الكاملة، ليعيش الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام.

وشكر الحكومة الماليزية على موقفها الرافض لـ"صفقة القرن"، مثمنا قرار ماليزيا الداعم لإرادة وحقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل.

من جانبه، شدد نائب أمين سر حركة "فتح" إقليم ماليزيا وتايلند عمار محاريق، على الموقف الفلسطيني الصلب، الذي جسدته القيادة ممثلة بالرئيس محمود عباس، والذي عبر عن موقف شعبنا بكل أطيافه ومكوناته الاجتماعية والسياسية والثقافية في الوطن والشتات، بالرفض المطلق لـ"صفقة القرن".

وأكد التزام حركة "فتح" إقليم ماليزيا وتايلند بموقف القيادة وشعبنا الفلسطيني الرافض للصفقة، التي تهدف إلى تصفية قضيتنا الوطنية، وتمنح الاحتلال صكا للاستيلاء على المزيد من الأراضي والاستمرار بممارسة عمليات القتل والتدمير والتطهير العرقي.