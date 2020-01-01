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أبناء شعبنا في مخيمات لبنان يخرجون في مسيرات غاضبة ومنددة بـ "صفقة القرن"

الجمعة 31 يناير 2020 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبناء شعبنا في مخيمات لبنان يخرجون في مسيرات غاضبة ومنددة بـ "صفقة القرن"


بيروت /سما/

 شارك الآلاف من أبناء شعبنا في مخيمات الشتات بلبنان، في مسيرات غضب، خرجت بعد صلاة اليوم الجمعة، رفضا واستنكارا لـ "صفقة القرن"، ودعما لمواقف الرئيس محمود عباس وتمسكه بثوابتنا الوطنية وحقوق شعبنا.

وخرج أبناء شعبنا لليوم الثالث على التوالي، في المسيرات التي شارك فيها ممثلو الأحزاب اللبنانية، والفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية، تعبيرا عن تمسكهم بحقوقهم في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير المصير، ورفضا للتوطين والتهجير.

وأكد المتحدثون في كلماتهم ضرورة انجاز الوحدة والمصالحة الوطنية للتصدي لكل ما يحاك ضد قضيتنا ومشروعنا الوطني.

وشددوا على الاستمرار بالنضال والكفاح ضد الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، والدفاع عن مقدساتنا المسيحية والاسلامية، والتأكيد بأن القدس كانت وستبقى عاصمة أبدية لفلسطين.

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