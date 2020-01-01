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إصابات بالمطاط والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

الجمعة 31 يناير 2020 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالمطاط والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل


الخليل / سما /

 أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز، خلال مواجهات اندلعت في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة "عصيدة" المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل، وشرعت بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الناشط الإعلامي محمد عوض برصاصة مطاطية في قدمه، والعشرات بالاختناق.

كما شهد محيط باب الزاوية وسط مدينة الخليل مواجهات مع الاحتلال، الذي أطلق الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابات عدد منهم بالاختناق.

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