أريحا: إصابة شابين واعتقال أحدهما خلال قمع الاحتلال مسيرة منددة بـ"صفقة القرن"

أريحا /سما/

أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهما تم اعتقاله، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، لمسيرة منددة بـ"صفقة القرن" عند المدخل الجنوبي لمدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا في مسيرة عند مدخل أريحا الجنوبي، رفضا لخطة ترمب- نتنياهو، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المعدني، واعتقل أحدهما وهو الشاب بلال نجادة (19 عاما)، غضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق.

ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت إليها فصائل وفعاليات أريحا، العلم الفلسطيني، والشعارات المطالبة لإسقاط الصفقة.

كما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مخيم عقبة جبر من جهته الجنوبية، ولاحقت المواطنين، واندلعت مواجهات في المنطقة.