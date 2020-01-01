الرئيس يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب "الطارئ" لبحث "صفقة القرن"

القاهرة /سما/

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في أعمال الاجتماع غير العادي "الطارئ" لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في مقر الجامعة العربية يوم غد السبت.

وكان في استقبال الرئيس في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، وزير الطيران المدني في جمهورية مصر العربية محمد منار، ووكيل جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء أيمن بديع، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، وقنصل عام دولة فلسطين بالاسكندرية حسام الدباس، وكادر سفارة فلسطين في القاهرة ومندوبيتها بالجامعة العربية.

وسيستمع وزراء الخارجية العرب من سيادته للموقف الفلسطيني حول ما تسمى "صفقة القرن" الأميركية- الإسرائيلية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، وبحث سبل مواجهة كافة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

ويأتي اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ في وقت بالغ الأهمية يتطلب موقفا عربيا موحدا للرد على ما يسمى "صفقة القرن" ووضع الآليات التنفيذية المناسبة لتطبيق قرارات المجالس العربية، وأهمها ما ورد في مبادرة السلام العربية بكافة بنودها وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية.

ويرافق الرئيس: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.