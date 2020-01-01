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العوض يقترح خطوات عملية لمواجهة صفقة ترامب.. اليك ابرزها

الجمعة 31 يناير 2020 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
العوض يقترح خطوات عملية لمواجهة صفقة ترامب.. اليك ابرزها


غزة / سما /

 كتب وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، مساء يوم الجمعة، إن نجاح  الحراك الفلسطيني  الداخلي لمواجهة  صفقة ترامب المشؤومة  يتطلب عدة خطوات أهمها:

1- التأكيد على وحدة الموقف السياسي الفلسطيني الرافض لصفقة ترامب جملة وتفصيلًا. 

2- تأكيد التمسك بحقوق شعبنا في الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة  طبقا للقرار 194، وحق شعبنا في ممارسة كل أشكال المقاومة لإنهاء الاحتلال،

3- تأكيد الالتزام بالتمثيل الفلسطيني الموحد لشعبنا ، منظمة التحرير الممثل واستعادة مؤسساتها كافة لدورها مختلف المستويات.

4- تجنب الغرق بالتفاصيل الإدارية لاجراءات أنهاء الانقسام ، مع التأكيد على معالجة كافة الملفات العالقة وبما يوفر  الطمأنينية للمواطنين بأن  الانقسام في طريقه للزوال.

 5- توفير كافة إمكانيات صمود شعبنا عبر اعتماد سياسية واضحة على مختلف المستويات.

6- الاتفاق على آليات الجادة لتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال ووقف العمل بالاتفاقات والالتزامات المترتبة.

7- التحرك على المستويين العربي والدولي رسميًا وشعبيا ومحاصرة  الصفقة وصولا لإسقاطها.

#وليد العوض #حزب الشعب #صفقة القرن #فلسطين

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