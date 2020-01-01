العوض يقترح خطوات عملية لمواجهة صفقة ترامب.. اليك ابرزها

غزة / سما /

كتب وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، مساء يوم الجمعة، إن نجاح الحراك الفلسطيني الداخلي لمواجهة صفقة ترامب المشؤومة يتطلب عدة خطوات أهمها:

1- التأكيد على وحدة الموقف السياسي الفلسطيني الرافض لصفقة ترامب جملة وتفصيلًا.

2- تأكيد التمسك بحقوق شعبنا في الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة طبقا للقرار 194، وحق شعبنا في ممارسة كل أشكال المقاومة لإنهاء الاحتلال،

3- تأكيد الالتزام بالتمثيل الفلسطيني الموحد لشعبنا ، منظمة التحرير الممثل واستعادة مؤسساتها كافة لدورها مختلف المستويات.

4- تجنب الغرق بالتفاصيل الإدارية لاجراءات أنهاء الانقسام ، مع التأكيد على معالجة كافة الملفات العالقة وبما يوفر الطمأنينية للمواطنين بأن الانقسام في طريقه للزوال.

5- توفير كافة إمكانيات صمود شعبنا عبر اعتماد سياسية واضحة على مختلف المستويات.

6- الاتفاق على آليات الجادة لتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال ووقف العمل بالاتفاقات والالتزامات المترتبة.

7- التحرك على المستويين العربي والدولي رسميًا وشعبيا ومحاصرة الصفقة وصولا لإسقاطها.