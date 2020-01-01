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الهيئة القيادية لأسرى الجهاد: جرائم الاحتلال بحق الاسيرات والاطفال لن تمر دون رد

الجمعة 31 يناير 2020 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة القيادية لأسرى الجهاد: جرائم الاحتلال بحق الاسيرات والاطفال لن تمر دون رد


غزة / سما /

أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني أنها لن تسمح لإدارة السجون الإسرائيلية بالاستفراد بالأسيرات والأسرى الأطفال، عقب الاجراءات القاسية واللانسانية التي اتخذتها بحقهم في سجن الدامون.

وقالت الهيئة في بيان لها، أن جريمة ادارة السجون الاسرائيلية لن تمر دون عقاب، وحملت إدارة السجون وخاصة إدارة سجن الدامون المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الإجراءات.

ودعت الهيئة كافة المجاهدين في كل القلاع إلى حالة الاستنفار والجهوزية، ونعلن حالة الطوارئ وكل الخيارات مفتوحة للرد على هذه الهجمة النكراء.

وقالت الهيئة إن إدارة السجون قامت في الآونة الأخيرة عبر إدارة سجن الدامون بتحويل حياة الأسرى الأطفال والأسيرات الفلسطينيات إلى جحيم وذلك عبر سلسلة من الإجراءات الوحشية واللإنسانية وكان آخرها مهاجمة غرف الأسيرات وضربهن بوحشية بالإضافة إلى وضع الأسرى الأطفال في قسم لا يصلح للحياة في ظروف قاسية جداً، بالإضافة إلى تعرض عدد من الأسرى الأطفال للضرب الوحشي والتفتيش العاري ومحالة الإسقاط.

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