الحية: المقاومة خط أحمر ونراكم الجهود لمعركة تحرير فلسطين

غزة / سما /

أكد نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحيّة، أن صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحتاج إلى "مواقف جادة واضحة لا رمادية، من كل الأطراف الوطنية والعربية والإسلامية" لإسقاطها.

وقال إن "الفلسطينيين جاهزون للدفاع عن أرضهم، وهم يراكمون القوة، وينتظرون الوقت المناسب، الذي تتوحد فيه الجهود، ليتم تفعيل خيار الجهاد لتحرير كل فلسطين".

وقال إن "المقاومة خط أحمر، وسلاحها لا يمكن أن يخضع لأي سيطرة، ولا يملك أي شخص في العالم حق نزعه".

وأضاف الحية "المقاومة أعدت عدتها وجهزت جيشها وطورت سلاحها لتنتزع الاحتلال من الأرض الفلسطينية، ولتخرجه منها كلها من البحر إلى النهر"، في إشارة إلى أراضي فلسطين التاريخية.

وقال إن "ما تعانيه الأمة الإسلامية اليوم، لا يعني أن تنشغل عن قضية المسلمين الأولى "قضية فلسطين".

وتابع "قضية فلسطين تعود اليوم من جديد لتكون الكاشفة والفاضحة، وتكون المميزة بين أبناء الأمة بين شعوبها ورجالها ونسائها وبين المحبين للقدس والأقصى".

وأضاف "قبل أيام خرج ترامب معلنا عن صفقة القرن في وقت غفل فيه العرب والزعماء واستباحت أمريكا و"إسرائيل" كل المحرمات، وانشغل العرب والمسلمون بخلافاتهم وفتحوا أبواب عواصمهم للتطبيع مع الاحتلال".

وأعرب عن أسفه لحضور ممثلين عن بعض الدول العربية مراسم الإعلان عن الخطة، في إشارة إلى حضور سفرا عُمان والإمارات والبحرين.

وقال "والله إننا نخاصمهم إلى الله وسيكتب عنهم التاريخ أنهم شركاء في بيع فلسطين وشركاء في التخلي عن المسجد الأقصى".

وأضاف إن عنوان صفقة القرن هو "لا فلسطين ولا قدس بعد اليوم"، مضيفا "نحن نقول خابوا وخسروا".

وعقب الانتهاء من الصلاة، خرج المصلون بمسيرة لميدان فلسطين، للتأكيد على الرفض الشعبي للصفقة المشؤومة.