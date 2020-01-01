السلطة تهاجم "الموقف الخليجي" من "صفقة القرن"

رام الله / سما /

هاجم نبيل شعث، الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، حضور دول خليجية لإعلان "صفقة القرن"، معتبرا أن عذر هذه الدول "أقبح من ذنب".



وعبر شعث عن أسفه لـ"مشاركة سفراء ثلاث دول خليجية (الإمارات، سلطنة عمان، البحرين) في المؤتمر الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن فيه صفقة القرن المزعومة"، في حوار أجراه مع "الأناضول".



حضور غير مرض



وقال القيادي الفلسطيني، إن "مشاركة سفراء ثلاثة دول عربية في المؤتمر لم يكن مرضيا.. والحجة (التي ساقوها) أنهم لم يعلموا بصيغة الصفقة، وحضورهم لا يعني الموافقة عليها".



وأضاف أن "هذه الحجة العربية للأسف الشديد أعطت الولايات المتحدة وإسرائيل تصورا أن لديهما دعما عربيا للصفقة".

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وطالب القيادي الفلسطيني، بإعلان موقف عربي حقيقي من باقي الدول العربية تجاه الصفقة.



وقال: "بدأ الرئيس الفلسطيني تحركا عربيا ودوليا لمواجهة الصفقة".