مسيرات غضب رفضا لـ"صفقة ترامب" في الضفة وغزة والداخل المحتل وعمان

رام الله / سما /

تواصلت الفعاليات الشعبية الغاضبة، اليوم الجمعة، رفضا لصفقة ترمب- نتنياهو، التي تهدف إلى سلب الحقوق الفلسطينية كاملة، والاعتراف بالأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال بجرائمه وعدوانه.

و انطلقت مسيرات غضب، اليوم الجمعة، في الضفة وغزة والداخل المحتل والعاصمة الاردنية عمان، ، تنديدا ورفضا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ"صفقة القرن".

في قطاع غزة، خرجت مسيرة حاشدة، من المسجد العمري وسط مدينة غزة، دعت لها لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، وذلك عقب صلاة الجمعة.

وانطلق المصلون بعد أداء صلاة الجمعة صوب ميدان فلسطين، وتجمهروا هناك، رافعين الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بصفقة ترامب.

وفي الضفة أصيب العشرات من المواطنين خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في رام الله وكفر قدوم و اريحا والاغوار وبيت لحم والعاصمة المحتلة القدس، اليوم الجمعة لليوم الثالث على التوالي.

وفي القدس المحتلة اندلعت المواجهات مع جيش الاحتلال في العيزرية وابوديس شرق المدينة كما اصيب العشرات بعد ان اقتحم جيش الاحتلال باحات المسجد الاقصى فجرا، فيما اندلعت مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال في شمال مدينة الاحتلال واطلق جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز بشكل عشوائي على منازل المواطنين.

وفي الأغوار الشمالية، أصيب مواطن بقنبلة غاز بكتفه، واعتقل آخران، إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع الاحتلال مسيرة "حماية الأغوار" في قرية عاطوف شرق طوباس.

وهاجمت قوات الاحتلال آلاف المشاركين في المسيرة الجماهيرية ضمن فعاليات "حماية الأغوار" بدعوة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وفي رام الله والبيرة، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة رافضة لـ"صفقة القرن" في قرية بدرس غرب رام الله.

وشارك حشد من أبناء وفعاليات بدرس في مسيرة جابت شوارع القرية، وصولا إلى جدار الضم والتوسع العنصري الذي يلتهم أجزاء كبيرة من أراضي القرية، رافعين العلم الفلسطيني ومنددين بـ"خطة ترمب- نتنياهو".

كما اقتحمت آليات الاحتلال المنطقة تباعا عقب قمع المسيرة التي جاءت تأكيدا على الرفض القاطع لما تسمى "صفقة القرن"، والتفاف أبناء شعبنا خلف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.وفي مخيم العروب شمال الخليل، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية خرجت تنديدا بما يسمى "صفقة القرن".

في سياق متصل تجمع مئات الأردنيين، الجمعة، قرب سفارة واشنطن لدى عمّان، فيما شارك الآلاف في مسيرة وسط العاصمة، احتجاجا على ما يعرف بـ"صفقة القرن"، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، لإنهاء القضية الفلسطينية.

وردد المشاركون في الفعاليتين هتافات ضد ترامب وإسرائيل، من قبيل: "شعب الأردن وفلسطين.. شعب واحد مش (ليس) شعبين" و "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" و "ترامب يا جبان.. هذه الصيحة من عمان" ويا منزل الأمطار تدحر صهيون الغدار" و "القدس تنادي عمان.. مين هم الأمريكان".

كما رفعوا لافتات كتب عليها: "القدس أمانة.. أشعلها ثورة" و "لن ننحني لن ننهزم.. الأقصى لنا" و"نرفض التطبيع بكل أشكاله"، وغيرها من العبارات الأخرى